Donald Trump asegura que Cuba busca un acuerdo con Estados Unidos y los califica como “una nación fallida”.

El presidente de Estados Unidos aseguró que se encuentra en pláticas con el régimen cubano tras el bloque comercial a sus exportaciones de petróleo que ha empeorado la crisis económica y humanitaria.

Donald Trump asegura que Cuba busca negociar con Estados Unidos

Tras la crisis que vive Cuba, Donald Trump asegura que el gobierno de cuba liderado por Miguel Díaz-Canel busca llegar a un acuerdo con Estados Unidos.

“Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario” Donald Trump

Además, calificó el régimen cubano como un “estado fallido” y Marco Rubio estaría negociando los términos con el gobierno cubano.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Mark Schiefelbein/AP / AP)

“Estamos negociando con Cuba ahora mismo; Marco Rubio está hablando con ellos y deberían pactar un acuerdo. Son una amenaza humanitaria", expresó el mandatario estadounidense.

Donald Trump cree que las negociaciones con Cuba serán exitosas y muchos ciudadanos cubanos-americanos estarán felices de volver a sus familias.

El presidente de Estados niega que piensen realizar una intervención militar como la ocurrida en Venezuela a inicios de 2026 para detener a Nicolás Maduro.

Cuba elogia a Sheinbaum por ayuda y firmeza ante Estados Unidos (EFE/Gobierno de Cuba )

Miguel Díaz-Canel confirma conversaciones con Estados Unidos

El viernes 13 de marzo, Miguel Díaz-Canel confirmó que su gobierno está conversando con Marco Rubio con el objetivo de buscar soluciones a las diferencias con Estados Unidos.

"Funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de EEUU para buscar, por la vía del diálogo, soluciones para las diferencias que tenemos", expresó Miguel Díaz-Canel.

Por el momento, las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos se encuentran en la fase inicial, por lo que los temas de la conversación son largos y discretos.

Miguel Díaz-Canel también destacó que desde hace 3 meses no han entrado barco con combustible a Cuba, lo cual ha generado una crisis energética en la isla.

El mandatario cubano acusa que los bloqueos por parte de Estados Unidos son los culpables de la crisis de combustible de Cuba.