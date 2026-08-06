Marco Rubio acusó al gobierno de Cuba de ser “patrocinador del terrorismo” de su aparato militar para espiar a Estados Unidos.

“El régimen comunista cubano es un Estado patrocinador del terrorismo que utiliza su aparato militar y de inteligencia para espiar a Estados Unidos” Marco Rubio

Por dicho motivo, el secretario de Estado de Estados Unidos decidió sancionar a cinco entidades cubanas, así como a ocho individuos “asociados con la obtención de armas para el régimen”.

Cuba financia espionaje contra Estados Unidos, asegura Marco Rubio

De acuerdo con Marco Rubio, el gobierno de Cuba está financiando el espionaje contra Estados Unidos y armando a “radicales de izquierda violentos” para terrorismo.

El secretario señaló que el gobierno de Miguel Díaz-Canel brinda “apoyo material a radicales violentos y grupos terroristas” dentro de las fronteras de Estados Unidos y su sistema político.

Además, resaltó que el gobierno de Cuba está difundido “la ideología marxista perniciosa” mientras sirve de plataforma para países adversarios lleven a cabo operaciones contra Estados Unidos como:

Rusia

China

Irán

“Todo ello mientras sirve de plataforma para que otros adversarios de Estados Unidos, como Rusia, China e Irán, lleven a cabo operaciones contra Estados Unidos” Marco Rubio

De acuerdo con Marco Rubio, las instituciones militares y de inteligencia de Cuba “son también los principales ejecutores de la represión interna” y focos de robo de fondos públicos a través del Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA).

“Las instituciones militares y de inteligencia cubanas son también los principales ejecutores de la represión interna y focos de cleptocracia, especialmente a través del conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA)” Marco Rubio

Marco Rubio sanciona entidades cubanas para proteger a Estados Unidos

Por otra parte, Marco Rubio señaló que, con la intención de proteger la seguridad nacional, la administración de Donald Trump decidió sancionar entidades e individuos cubanos.

De acuerdo con el secretario de Estado, este jueves 6 de agosto se impusieron sanciones a quienes “facilitan las relaciones militares de La Habana y el envío de armas al régimen cubano”.

“Hoy, la Administración Trump está tomando medidas adicionales para proteger nuestra seguridad nacional mediante la imposición de sanciones a entidades e individuos” Marco Rubio

De conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 14404 del Presidente Trump, se designo a cinco entidades cubanas y ocho personas.

Todas ellas involucradas en la adquisición de equipo militar en el extranjero para el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y las fuerzas de seguridad del régimen cubano.