El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió al discurso de Donald Trump ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de que el mandatario estadounidense advirtiera que “Cuba caerá”.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Díaz-Canel reaccionó a las declaraciones de Trump y señaló que la mentira es el recurso de quienes “se niegan a aceptar el derecho a la libre determinación del pueblo cubano”.

El presidente cubano también acusó a Trump de no reconocer el castigo y la “guerra económica genocida” contra el pueblo de Cuba, por lo que, según Díaz-Canel, el mandatario estadounidense optó por señalar a la isla como una “amenaza”.

Miguel Díaz-Canel responde a Trump tras discurso en la ONU (Miguel Díaz-Canel en X)

Miguel Díaz-Canel responde a Trump tras discurso en la ONU (Miguel Díaz-Canel en X)

Díaz-Canel responde a Trump: “Cuba no es una amenaza”

En su mensaje, Miguel Díaz-Canel afirmó que Cuba continuará luchando por la paz y defendiendo su soberanía.

Asimismo, señaló que el Gobierno cubano mantendrá el trabajo conjunto para “superar la agresión despiadada” que, de acuerdo con sus declaraciones, ha sido impuesta por el Gobierno de Estados Unidos.

“Cuba no es una amenaza”, afirmó Díaz-Canel, quien añadió que “el bloqueo sí”, en referencia al embargo económico de Estados Unidos contra la isla.

¿Qué dijo Trump sobre Cuba en su discurso ante la ONU?

Durante su discurso ante la ONU, Donald Trump se refirió a distintos conflictos y asuntos internacionales, entre ellos la situación con Irán y la política de Estados Unidos en América Latina.

El mandatario estadounidense también habló sobre la inteligencia artificial y expresó su desacuerdo con “cualquier intento de construir un proyecto globalista para controlar la inteligencia artificial”.

Además, afirmó que Estados Unidos avanzará hacia lo que denominó “superinteligencia”.

Trump también dedicó parte de su discurso a Cuba, país con el que Estados Unidos mantiene tensas relaciones diplomáticas y una política de bloqueo económico.

El presidente estadounidense señaló a Cuba como una amenaza y afirmó que “el comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero la libertad llegará a Cuba”.

Poco antes de la intervención de Trump, integrantes de la delegación cubana abandonaron la sala de la Asamblea General de la ONU.