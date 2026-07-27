Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, acusó que existe por parte de Estados Unidos la intención de asfixiar al país para apropiárselo.

“Cuba libra hoy una batalla histórica, un nuevo Moncada… las generaciones actuales vamos contra los muros de una política genocida que se ha propuesto asfixiar a todo el pueblo para apropiarse el país…” Miguel Díaz-Canel. Presidente Cuba

Así lo dijo durante el acto conmemorativo por el 26 de julio 1953, cuando se atacó en cuartel Moncada.

Miguel Díaz-Canel comparó esa lucha contra la dictadura de Fulgencio Bautista con actual la resistencia ante Estados Unidos por la que calificó como una “asfixia genocida”.

Miguel Díaz-Canel destaca defensa feroz de Cuba ante Estados Unidos

Durante su discurso, Miguel Díaz-Canel destacó que actualmente hay una defensa feroz de Cuba ante Estados Unidos.

Y es que señaló que ser cubano implica el deber de pelear ferozmente en defensa de la soberanía y el derecho de elegir libremente su modo de gobierno.

Además, dijo que la respuesta a la asfixia de Estados Unidos también es “la inventiva, la creatividad y, aunque les moleste, también la alegría del pueblo cubano”.

Miguel Díaz-Canel destaca resistencia de Cuba ante deterioro económico

Miguel Díaz-Canel dijo que la capacidad de resistencia de los cubanos es la respuesta al deterioro económico y social que enfrenta el país.

Además, dijo que la revolución ha sido una forma de mantener la unidad actualmente.