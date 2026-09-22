A su paso por la Asamblea General de la ONU, Donald Trump atacó a varios países, entre ellos a Cuba, por lo que la delegación cubana, que se encontraba en el pleno, optó por abandonar la sala.

Durante su intervención de este martes 22 de septiembre, el Presidente de Estados Unidos calificó al gobierno de Miguel Díaz-Canel como un “régimen comunista“ de un “estado fallido“ que no tardará en caer.

“El régimen comunista está bajo gran presión, la mayor presión que han tenido jamás. Es un estado absolutamente fallido. Está fallando como nunca antes y caerá”, dijo. Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Así como acusó a la isla de coordinarse por décadas con redes comunistas y grupos de izquierdas en el país, como el Partido Comunista de Estados Unidos, el grupo Antifa y el partido de los Socialistas Democráticos de América.

En ese contexto, una vez más narró como fuerzas estadounidenses invadieron Caracas y arrestaron a Nicolás Maduro -de 63 años-.

Mientras que Delcy Rodríguez -de 57 años- escuchaba con atención, la delegación de Cuba se levantó y se dirigió a la salida.

Esto no distrajo al Presidente de Estados Unidos, quien continuó su discurso afirmando que su administración busca un cambio fundamental en Cuba que está liderando su secretario de Estado, Marco Rubio.

“El comunismo nunca llegará a América, pero la libertad llegará a Cuba”, aseguró. Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Cuba desmiente falsedades de Donald Trump

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, reaccionó a las declaraciones de Donald Trump.

Vía X, calificó la narrativa como una falsedad y aseguró que Cuba no representa una amenaza para ningún país.

“El Gobierno de EEUU resulta incapaz de aceptar que Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano. Ninguna de las falsedades del presidente de EEUU en la ONU y ninguna calumnia pueden ni podrán negar ese hecho”, señaló. Bruno Rodríguez. Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba

Será hasta el sábado 26 de septiembre cuando Cuba intervenga en la Asamblea General de la ONU.