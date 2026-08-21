El Departamento de Estado de Estados Unidos amplió las restricciones a quienes hagan negocios con Cuba, ya que no permitirán el financiamiento a su régimen.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Departamento de Estado, el régimen de Miguel Díaz-Canel ha sido patrocinado por una red subversiva de Estados Unidos.

Y con pretexto de un intercambio cultural, como el reciente centenario de Fidel Castro, se buscaba trasladar a Cuba a presuntos simpatizantes, tal como acusa Marco Rubio.

Estados Unidos amplía restricciones a quienes hagan negocios con Cuba

La tarde del jueves 20 de agosto, Estados Unidos informó sobre sanciones para evitar que la economía estadounidense siga patrocinando al régimen de Cuba y la represión.

Estados Unidos amplía restricciones a estadounidenses que hagan negocios con Cuba (Captura de pantalla)

Marco Rubio sancionó a tres líderes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP); entre ellos, Fernando González Llort, señalado como espía cubano.

Además, las sanciones abarcan a nueve empresas estatales, que incluirían al Ministerio de Construcción de Cuba, ya que mantendría el aparato represivo del régimen.

Hecho que como afirma el Departamento de Estado, la administración de Donald Trump no tolerará, ya que Cuba busca continuar décadas de actividades subversivas.

Tras las nuevas sanciones, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba expresó en sus redes sociales que Estados Unidos busca, de manera deliberada, dañar su economía.

Ya que estas nuevas medidas sólo serían obstáculos a los envíos de medicamentos y alimentos, únicamente por la “obsesión fallida” de Marco Rubio con Cuba, apuntó Bruno Rodríguez.

Estados Unidos amplía restricciones a estadounidenses que hagan negocios con Cuba (Captura de pantalla)

Lista de los nuevos sancionados por hacer negocios con Cuba

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro dio los nombres de los nuevos sancionados por Estados Unidos por negocios con Cuba:

Fernando González Llort Leima Martínez Freire Noemí Ramona Rabaza Acinox Comercial, empresa dedicada al hierro y acero Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales Coratur S.A de turismo Transimport, de transporte pesado Consumimport, comercializadora de consumos Empresa de Níquel Ernesto Che Guevara Metalcuba, exportación de metales Grupo Empresarial Geominero Salinero Ministerio de la Construcción de Cuba

Aunque el comunicado no lo menciona, las sanciones incluyen la inclusión de los 12 entes a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas.