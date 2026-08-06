The New York Times confirmó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) creó un grupo secreto para presionar al gobierno de Cuba a realizar cambios exigidos por el gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con el medio estadounidense, funcionarios y personas familiarizadas con la iniciativa confirmaron la existencia de una campaña destinada a presionar a Cuba.

CIA creó un grupo para presionar a Cuba para realizar cambios por Trump

De acuerdo con el medio de comunicación, la CIA puso en marcha una campaña con un grupo secreto para presionar al gobierno de Cuba para realizar cambios exigidos por Donald Trump para la isla en materia:

económica

política

de liderazgo

Con el apoyo de este grupo de la CIA, se la logrado incorporar oficiales encargados de reclutar y dirigir informantes, analistas de inteligencia y especialistas en operaciones cibernéticas con experiencia en campañas encubiertas.

Asimismo, se señala que este grupo secreto se creó con la intención inicial de identificar y profundizar las divisiones dentro de la élite política cubana.

Así como favorecer el desplazamiento de dirigentes considerados abiertamente hostiles a Estados Unidos y aumentar la influencia de figuras receptivas a las exigencias de Donald Trump.

Estados Unidos clasifica a Cuba como “Prioridad 1”

La creación del grupo secreto de la CIA en Cuba coincide con la clasificación como “Prioridad 1” por el gobierno de Estados Unidos dentro del Marco Nacional de Prioridades de Inteligencia.

Con esto, la isla se suma a países en los que Estados Unidos ha incrementado la recopilación de inteligencia, como:

China

Rusia

Irán

Por otra parte, se señaló que la información recabada por la CIA podría ser divulgada posteriormente “para influir tanto en el liderazgo cubano como en la opinión pública”.