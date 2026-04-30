Katherine Mary Polk Failla es una jueza federal de distrito en Estados Unidos, con sede en el Distrito Sur de Nueva York, una de las cortes más relevantes del país. Cuenta con una amplia trayectoria en el sistema judicial estadounidense, tanto en la fiscalía como en el ámbito privado.

En 2026, su nombre cobró relevancia internacional al ser señalada como la jueza encargada de llevar el caso contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en una investigación impulsada por autoridades de Estados Unidos.

¿Quién es Katherine Polk Failla?

Katherine Polk Failla es una jueza federal de distrito en el Distrito Sur de Nueva York. Fue nominada por el expresidente Barack Obama en 2012 y confirmada por el Senado en marzo de 2013.

Antes de llegar al cargo, desarrolló una sólida carrera como fiscal federal, donde trabajó durante más de una década en casos de alto perfil. También ha participado en resoluciones relevantes, como disputas legales en la NFL y casos relacionados con transparencia policial en Nueva York.

¿Qué edad tiene Katherine Polk Failla?

Katherine Polk Failla nació en mayo de 1969, por lo que en 2026 tiene 56 años.

¿Quién es el esposo de Katherine Polk Failla?

No hay información pública verificable sobre la situación sentimental o estado civil de Katherine Polk Failla.

¿Qué signo zodiacal es Katherine Polk Failla?

Al no contar con el día exacto de nacimiento, no es posible determinar su signo zodiacal con precisión.

¿Katherine Polk Failla tiene hijos?

Katherine Polk Failla mantiene su vida familiar en el ámbito privado, por lo que no hay información pública confirmada sobre hijos.

¿Qué estudió Katherine Polk Failla?

Katherine Polk Failla cuenta con formación académica en derecho y humanidades:

Licenciatura en Artes (summa cum laude) – College of William & Mary

Doctorado en Jurisprudencia (cum laude) – Facultad de Derecho de Harvard

¿En qué ha trabajado Katherine Polk Failla?

Katherine Polk Failla es conocida por su trayectoria en el sistema judicial de Estados Unidos, con experiencia en el sector privado, la fiscalía y el poder judicial.