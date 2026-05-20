La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, anunció sanciones contra más de una docena de individuos y entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa.

La medida activa una cuenta regresiva inmediata: todas las propiedades e intereses de los señalados en territorio estadounidense quedan bloqueados y las transacciones con ellos están prohibidas.

Entre los sancionados figuran Armando de Jesús Ojeda Avilés y Jesús González Peñuelas, líderes de redes de narcotráfico y lavado de dinero.

UIF y OFAC desarticulan redes financieras y de fentanilo del Cártel de Sinaloa

La acción conjunta de UIF y OFAC se centra en dos redes criminales distintas responsables del tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.

Según las autoridades, estas redes han utilizado métodos sofisticados para lavar dinero, incluyendo el uso de criptomonedas para transferir ganancias ilícitas desde territorio estadounidense hacia México.

Entre los principales sancionados se encuentra Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como líder de una red de lavado de dinero afiliada a la facción de “Los Chapitos”.

Ojeda Avilés es acusado de coordinar la recolección de efectivo en Estados Unidos para su posterior conversión en activos digitales.

Asimismo, se designó a Jesús González Peñuelas, quien encabeza una organización de larga data dedicada a la producción y distribución de metanfetamina, heroína y fentanilo.

UIF congela cuentas a empresa de seguridad y a restaurante de Chihuahua

La UIF, bajo el marco de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, realizó un exhaustivo análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados.

Esta labor busca identificar redes adicionales y aplicar las medidas legales correspondientes para debilitar las finanzas de la delincuencia organizada.

Dentro de las entidades bloqueadas destacan empresas utilizadas como fachada para el ocultamiento de recursos, tales como:

Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V. (empresa de seguridad).

Gorditas Chiwas (restaurante basado en Chihuahua, México).

Consecuencias legales y cooperación binacional

Como resultado de estas sanciones, todas las propiedades e intereses de las personas designadas que se encuentren en los Estados Unidos quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

Además, se prohíbe a personas y entidades estadounidenses realizar cualquier tipo de transacción con los señalados.

El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, subrayó que estas acciones reflejan el compromiso de la administración para “no permitir que los narco-terroristas inunden nuestras fronteras con veneno”.

Por su parte, el gobierno de México reiteró que la coordinación permanente con autoridades internacionales busca proteger la integridad del sistema financiero y mitigar los riesgos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.