El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló el operativo donde se logró el decomiso de 2 toneladas de cocaína en Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con el secretario, se trató de un operativo encabezado por la Secretaría de Marina y en coordinación con:

Fiscalía General de la República (FGR)

SSPC

Resultado de una operación marítima encabezada la Secretaría de Marina @SEMAR_mx, en coordinación con @FGRMexico y @SSPCMexico, se aseguraron aproximadamente 2 toneladas de cocaína en Acapulco, Guerrero.

En la presente administración suman más de 60 toneladas de esta droga… pic.twitter.com/5htwiY0yZA — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 9, 2026

Decomisan 2 toneladas de cocaína en Acapulco

La secretaría de Marina realizó un operativo a más de 200 millas náuticas al sur-suroeste de las costas de Acapulco, Guerrero, donde se realizó el decomiso de 2 toneladas de cocaína.

Durante el operativo, se aseguraron 80 bultos cuyo contenido se asemeja a dicha droga que corresponde aproximadamente a 2 toneladas; el peso será determinado por las autoridades ministeriales.

Este aseguramiento se realizó gracias al trabajo de inteligencia que llevó al despliegue de aeronaves, así como de :

una patrulla oceánica

una embarcación menor

En el operativo, personal naval localizó y aseguró los 80 bultos cargados con cocaína.

Luego de ello, se procedió con la apertura de la carpeta de investigación correspondiente, al arribo al muelle.

De acuerdo con Omar García Harfuch, con esta operación, suman más de 60 toneladas de esta droga aseguradas en mares mexicanos desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Asimismo, refrendó el compromiso del gobierno federal para evitar que esta droga llegue a las calles.