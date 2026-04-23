Ronald Johnson, embajador de México en Estados Unidos, celebró la inversión millonaria en proyecto Pacífico Mexinol, pero exige seguridad y cero corrupción para que continúe la inversión privada.

“Para que esta inversión prospere, el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción” Ronald Johnson

El jueves 23 de abril se colocó la primera piedra de la infraestructura del proyecto Pacífico Mexinol en Topolobampo, Sinaloa, evento al que acudió Ronald Johnson.

Ronald Johnson exige seguridad y cero corrupción para que siga la inversión privada

Durante el discurso de Ronald Johnson, destacó que este proyecto reflejaba la cooperación y diálogo entre Estados Unidos y México, así como la inversión de más de 57 mil millones de pesos en Pacífico Mexinol.

Ronald Johnson destacó que para que la inversión privada y extranjera siga prosperando en México, se debe garantizar seguridad un entorno libre de corrupción.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO / Galo Cañas Rodríguez)

El embajador de Estados Unidos en México mencionó que sin estos dos aspectos, las inversiones no avanzarán y esto puede perjudicar a los ciudadanos.

El discurso de Ronald Johnson continuó, mencionando que esta inversión era un acto de confianza y explicó que el Proyecto Pacífico Mexinol se convertirá en la planta de metanol de ultrajabas emisiones más grande del mundo.

Se espera que el Proyecto Pacífico Mexinol comience operaciones en 2029.

Ronald Johnson lanza mensaje anticorrupción tras inversión en México

El embajador de Estados Unidos en México insistió en que el país debe tener un panorama libre de corrupción, para que sigan fluyendo las inversiones.

“La inversión sigue a la certeza y la inversión huye de la corrupción”, mencionó Ronald Johnson, quien reiteró que las inversiones llegan a lugares “donde las reglas son claras”.

Ronald Johnson reiteró que dentro de las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos no hay espacio la extorsión u otros actos delictivos.

Adelantó que el Tratado de Libre Comercio exige al gobierno mexicano que penalice el soborno y corrupción.