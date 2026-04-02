Nasrín Sotudé fue reportada como detenida por parte de su familia. Se señala que fueron las autoridades de Irán las que la detuvieron por la noche mientras estaba sola en su casa.

La abogada y activista de derechos humanos es reconocida por su trabajo tanto dentro como fuera de Irán, quien ha sido detenida dos veces más en el pasado.

Su hija dio a conocer la más reciente detención en su cuenta de Instagram y agregó que no han tenido más detalles sobre el paradero de su madre.

Nasrín Sotudé, incómoda defensora de derechos humanos en Irán

Nasrín Sotudé ha sido defensora de las mujeres y activista contra la imposición del velo o hiyab.

La activista de 63 años no solo ha defendido a mujeres que han salido a la calle sin hiyab sino también a menores condenados a muerte y a opositores políticos del gobierno.

La activista tiene vigente una condena de 38 años de cárcel y 148 latigazos, pero le había sido permitido salir en libertad. Los delitos que le adjudican son:

Difundir información contra el Estado

Insultar al líder supremo se Irán

Espiar

Nasrín Sotude ha sido detenida en el pasado por manifestarse contra imposiciones de vestimenta en Irán

Nasrín Sotudé fue arrestada en 2018 por defender a las mujeres que se manifestaron contra la ley islámica y contra el shador, la prenda tradicional femenina negra que cubre de la cabeza a los pies y solo deja al descubierto la cara.

En ese año se detuvieron a alrededor de 30 activistas como parte de movimiento Girls Of Revolution Street.