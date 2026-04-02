Nasrín Sotudé, abogada y activista iraní, nuevamente está en la conversación pública internacional como uno de los ejemplos de que a pesar de la guerra Estados Unidos contra Irán, al interior del país siguen atropellos y restricciones contra la población civil.

Las restricciones de internet, las ejecuciones de ciudadanos ahora suman un nuevo arresto de la activista, por ello te contamos quién es Nasrín Sotudé:

¿Quién es Nasrín Sotudé?

¿Qué edad tiene Nasrín Sotudé?

¿Quién es el esposo de Nasrín Sotudé?

¿Qué signo zodiacal es Nasrín Sotudé?

¿Cuántos hijos tiene Nasrín Sotudé?

¿Qué estudió Nasrín Sotudé?

¿En qué ha trabajado Nasrín Sotudé?

¿Quién es Nasrín Sotudé?

Narín Sotudé es una activista y abogada en Irán, reconocida dentro y fuera de su país por su trabajo a favor de los derechos humanos, no obstante, ello le ha ocasionado al menos tres detenciones en últimos años.

Reportan detención de Nasrín Sotudé, abogada de derechos humanos en Irán (@RTLFrance )

¿Qué edad tiene Nasrín Sotudé?

Nasrín Sotudé tiene 63 años de edad, ya que nació el 3 de abril de 1963.

¿Quién es el esposo de Nasrín Sotudé?

Reza Jandán es el esposo de Nasrín Sotudé, quien ha anunciado públicamente atropellos contra su esposa en detenciones pasadas. El hombre también es activista y abogado.

¿Qué signo zodiacal es Nasrín Sotudé?

Nasrín Sotude es de signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tiene Nasrín Sotudé?

Nasrín Sotudé y su esposo Reza Jandán tienen dos hijas, una de ellas es Mehraveh Jandán.

¿Qué estudió Nasrín Sotudé?

Nasrín Sotudé estudió Derecho en la Universidad Shahid Behesjtí de Teherán.

¿En qué ha trabajado Nasrín Sotudé?

El trabajo de Nasrín Sotudé ha sido defensora de presos políticos, menores condenados a muerte y de mujeres que se han revelado contra el uso obligatorio del hiyab.

Detienen a Nasrín Sotudé, abogada de derechos humanos en Irán

Nasrín Sotudé fue reportada como detenida por parte de su familia, pues mientras estaba sola en su casa autoridades de Irán habría entrado por ella.

En el pasado, la activista ha sido acusada por Irán de difundir información contra el Estado, insultar al líder supremo se Irán y espiar.