El sospechoso principal del mayor robo de joyas en Estados Unidos, fue deportado por “accidente” por los los agentes de ICE.

El hecho ya ha generado críticas y burlas en redes sociales. Pues, de acuerdo con Estados Unidos, la política migratoria solo castigaría a criminales; sin embargo, los agentes del ICE han asesinado y detenido a inocentes, mientras dejan escapar a presuntos delincuentes.

Jeson Nelon Presilla Flores, sospechoso del mayor robo de joyas en Estados Unidos, fue deportado por el ICE

Jeson Nelon Presilla Flores, quien fuera el sospechoso del mayor robo de joyas en Estados Unidos, fue deportado “por accidente” por el ICE.

Se estima que su delito se valúa en 100 millones de dólares de un camión Brinks en 2022; es decir, un total de 1 mil 736 millones 310 mil pesos.

Jeson Nelon Presilla Flores (Especial)

Tal y como confirmaron fuentes como CNN y The Guardian, Jeson Nelon Presilla Flores evitó un juicio federal que podría haberle costado hasta 15 años en cárcel, al solicitar y obtener deportación voluntaria a Ecuador por parte del ICE en diciembre de 2025.

Se sabe que el atraco cometido por Presilla Flores ocurrió en un área de descanso de camiones en California, en donde siete hombres —incluyendo a Flores– supuestamente rastrearon y saquearon el vehículo lleno de joyas, oro y diamantes.

No obstante, solo se recuperó una fracción de las joyas, lo cual reveló los fallos en la seguridad de transporte blindado que llevaba la joyería y que, hasta la fecha, es considerado como el mayor robo en su tipo en la historia de Estados Unidos.