La actividad sísmica global se ha mantenido constante en los últimos días, por lo que aquí te contamos cuáles fueron los principales terremotos registrados a finales de junio.

De acuerdo con los registros, los terremotos más fuertes han ocurrido en:

Japón: 6.9

Filipinas: 4.9

Nueva Guinea: 5.2

Estados Unidos: 5.6

Venezuela: 7.2

Venezuela: 7.5

Solo en el caso de Venezuela, ocurrido el 24 de junio, se han reportado al menos 188 muertos y 1,520 heridos, cifra que podría aumentar en los siguientes días.

Impactantes imágenes tras el terremoto de 7.1 en Venezuela (AFP / AFP)

¿Los terremotos están conectados entre sí? Esto se sabe

Los terremotos ya mencionados ocurrieron entre el 24 y el 25 de junio de 2026, aunque varios se registraron en un intervalo de pocas horas.

Al respecto, los especialistas del USGS (Servicio Geológico de los Estados Unidos) indicaron que no existe evidencia de que estuvieran conectados entre sí.

Incluso, explicaron que ocurrieron en diferentes placas tectónicas y sistemas de fallas, y que la coincidencia temporal fue considerada extraordinaria.

Terremoto de 7.1 en Venezuela (Especial)

Así se vivió la actividad sísmica global en los últimos días de junio

Japón, 6.9: Se sintió con fuerza en varias entidades, pero no generó alerta de tsunami ni daños catastróficos

Filipinas, 4,9: Se registró cerca de Sarangani, fue un sismo moderado, sin reportes importantes de daños o víctimas

Papúa Nueva Guinea, 5.2: Fue un sismo moderado, sin reportes de daños significativos ni alerta de tsunami

Estados Unidos, 5.6: Fue perceptible, provocó algunos cortes eléctricos menores y daños limitados, pero no hubo una emergencia mayor

En Venezuela, las consecuencias fueron aún más graves, con daños en edificios, viviendas e incluso en el Aeropuerto de Caracas.