El Cinturón de Fuego abarca a los países con la actividad sísmica más intensa del mundo, registrando hasta el 80% de los sismos más fuertes de la historia.

En esta localización se encuentran diferentes volcanes activos y los terremotos pueden ser tan devastadores como en Venezuela.

Los principales países que forman parte del Cinturón de Fuego son:

En América:

  • México
  • Chile
  • Perú
  • Ecuador
  • Colombia
  • Panamá
  • Costa Rica
  • Nicaragua
  • El Salvador
  • Guatemala
  • Estados Unidos (especialmente Alaska y la costa oeste)
  • Canadá (costa occidental)

En Asia:

  • Rusia
  • Japón
  • Taiwán
  • Filipinas
  • Indonesia

En Oceanía:

  • Papúa Nueva Guinea
  • Islas Salomón
  • Vanuatu
  • Tonga
  • Nueva Zelanda
Terremotos en Venezuela dejan miles damnificados en La Guaira
Terremotos en Venezuela dejan miles damnificados en La Guaira (Javier Campos / AP Photo/Javier Campos)

¿Qué es el Cinturón de Fuego?

El Cinturón de Fuego es una zona en forma de herradura que rodea el Océano Pacífico y que se caracteriza por registrar aproximadamente el 81% de los terremotos más fuertes.

Esta zona concentra aproximadamente el 75% de los volcanes activos del mundo. Algunos de los volcanes que destacan por esta actividad y han causado daños son:

  • Krakatoa en Indonesia
  • Monte Fuji en Japón
  • Monte Santa Elena en Estados Unidos
  • Chichón en Chiapas
  • Nevado del Ruiz en Colombia

A la lista se suman también volcanes como el Popocatépetl y el de Colima, que han mostrado actividad durante muchos años.

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