El Cinturón de Fuego abarca a los países con la actividad sísmica más intensa del mundo, registrando hasta el 80% de los sismos más fuertes de la historia.

En esta localización se encuentran diferentes volcanes activos y los terremotos pueden ser tan devastadores como en Venezuela.

Los principales países que forman parte del Cinturón de Fuego son:

En América:

México

Chile

Perú

Ecuador

Colombia

Panamá

Costa Rica

Nicaragua

El Salvador

Guatemala

Estados Unidos (especialmente Alaska y la costa oeste)

Canadá (costa occidental)

En Asia:

Rusia

Japón

Taiwán

Filipinas

Indonesia

En Oceanía:

Papúa Nueva Guinea

Islas Salomón

Vanuatu

Tonga

Nueva Zelanda

Terremotos en Venezuela dejan miles damnificados en La Guaira (Javier Campos / AP Photo/Javier Campos)

¿Qué es el Cinturón de Fuego?

El Cinturón de Fuego es una zona en forma de herradura que rodea el Océano Pacífico y que se caracteriza por registrar aproximadamente el 81% de los terremotos más fuertes.

Esta zona concentra aproximadamente el 75% de los volcanes activos del mundo. Algunos de los volcanes que destacan por esta actividad y han causado daños son:

Krakatoa en Indonesia

Monte Fuji en Japón

Monte Santa Elena en Estados Unidos

Chichón en Chiapas

Nevado del Ruiz en Colombia

A la lista se suman también volcanes como el Popocatépetl y el de Colima, que han mostrado actividad durante muchos años.