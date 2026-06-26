El Cinturón de Fuego abarca a los países con la actividad sísmica más intensa del mundo, registrando hasta el 80% de los sismos más fuertes de la historia.
En esta localización se encuentran diferentes volcanes activos y los terremotos pueden ser tan devastadores como en Venezuela.
Los principales países que forman parte del Cinturón de Fuego son:
En América:
- México
- Chile
- Perú
- Ecuador
- Colombia
- Panamá
- Costa Rica
- Nicaragua
- El Salvador
- Guatemala
- Estados Unidos (especialmente Alaska y la costa oeste)
- Canadá (costa occidental)
En Asia:
- Rusia
- Japón
- Taiwán
- Filipinas
- Indonesia
En Oceanía:
- Papúa Nueva Guinea
- Islas Salomón
- Vanuatu
- Tonga
- Nueva Zelanda
¿Qué es el Cinturón de Fuego?
El Cinturón de Fuego es una zona en forma de herradura que rodea el Océano Pacífico y que se caracteriza por registrar aproximadamente el 81% de los terremotos más fuertes.
Esta zona concentra aproximadamente el 75% de los volcanes activos del mundo. Algunos de los volcanes que destacan por esta actividad y han causado daños son:
- Krakatoa en Indonesia
- Monte Fuji en Japón
- Monte Santa Elena en Estados Unidos
- Chichón en Chiapas
- Nevado del Ruiz en Colombia
A la lista se suman también volcanes como el Popocatépetl y el de Colima, que han mostrado actividad durante muchos años.