Bad Bunny estuvo presente en Saturday Night Live y no solo impresionó con su monólogo, sino también al transformarse en Quico de El Chavo del 8.
Benito Antonio Martínez Ocasio -de 31 años de edad- fue el invitado estrella en Saturday Night Live en donde se caracterizó de Quico de El Chavo del 8.
Bad Bunny fue Quico en Saturday Night Live
El pasado sábado 4 de octubre, Bad Bunny fue uno de los invitados al programa Saturday Night Live, en donde participó con un monólogo y sketches.
Siendo uno de estos sketches en donde Bad Bunny se caracterizó como Quico, uno de los personajes principales de El Chavo del 8.
Junto a Bad Bunny, quien interpretó a Quico, estuvieron el comediante Marcello Hernández, quien es de origen cubano y dominicano.
Sin duda alguna, Bad Bunny sorprendió al imitar a la perfección al personaje de Quico; con los cachetes inflados, el vestuario y el tono de voz tan peculiar que le dio originalmente Carlos Villagrán.
Bad Bunny entusiasma con su monólogo en Saturday Night Live
Además de hacer un sketch de El Chavo del 8 disfrazado de Quico, Bad Bunny impresionó a todos con su monólogo en Saturday Night Live.
Y es que no solo habló de sus conciertos que dio en Puerto Rico, sino que también mencionó que estará a cargo del show del medio tiempo del Super Bowl 2026.
Posteriormente y en español, aseguró que el estar en el Super Bowl era no una victoria de él, sino de todos los latinos que han dejado huella gracias a su trabajo.
Regresando al inglés, Bad Bunny aseguró que si no entendieron lo que dijo en español, tenían 4 meses para aprenderlo y el público de Saturday Night Live estalló en aplausos hacia el cantante puertorriqueño.