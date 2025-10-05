Bad Bunny estuvo presente en Saturday Night Live y no solo impresionó con su monólogo, sino también al transformarse en Quico de El Chavo del 8.

Benito Antonio Martínez Ocasio -de 31 años de edad- fue el invitado estrella en Saturday Night Live en donde se caracterizó de Quico de El Chavo del 8.

Bad Bunny fue Quico en Saturday Night Live

El pasado sábado 4 de octubre, Bad Bunny fue uno de los invitados al programa Saturday Night Live, en donde participó con un monólogo y sketches.

Siendo uno de estos sketches en donde Bad Bunny se caracterizó como Quico, uno de los personajes principales de El Chavo del 8.

Bad Bunny brings the iconic Mexican show “El Chavo del Ocho”to SNL. ❤️‍🔥🇲🇽pic.twitter.com/TYQ0deHZ4A — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) October 5, 2025

Junto a Bad Bunny, quien interpretó a Quico, estuvieron el comediante Marcello Hernández, quien es de origen cubano y dominicano.

Sin duda alguna, Bad Bunny sorprendió al imitar a la perfección al personaje de Quico; con los cachetes inflados, el vestuario y el tono de voz tan peculiar que le dio originalmente Carlos Villagrán.

Bad Bunny se transforma en Quico de El Chavo del 8 en Saturday Night Live (Saturday Night Live )

Bad Bunny entusiasma con su monólogo en Saturday Night Live

Además de hacer un sketch de El Chavo del 8 disfrazado de Quico, Bad Bunny impresionó a todos con su monólogo en Saturday Night Live.

Y es que no solo habló de sus conciertos que dio en Puerto Rico, sino que también mencionó que estará a cargo del show del medio tiempo del Super Bowl 2026.

Posteriormente y en español, aseguró que el estar en el Super Bowl era no una victoria de él, sino de todos los latinos que han dejado huella gracias a su trabajo.

Regresando al inglés, Bad Bunny aseguró que si no entendieron lo que dijo en español, tenían 4 meses para aprenderlo y el público de Saturday Night Live estalló en aplausos hacia el cantante puertorriqueño.