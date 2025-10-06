La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Kristi Noem, confirmó que habrá elementos de ICE durante el show del Medio Tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026.

Asimismo, Kristi Noem de 53 años de edad confirmó que aplicarán medidas en el espectáculo que dará Bad Bunny de 31 años de edad, el próximo 8 de febrero con los agentes de ICE presentes.

Es un hecho: ICE estará presente en el Super Bowl 2026

Kristi Noem, secretaria del DHS de Estados Unidos, confirmó durante una entrevista que elementos de ICE estarán presentes en el Super Bowl 2026; es decir, durante el show del Medio Tiempo de Bad Bunny.

“Estaremos por todas partes. Haremos cumplir la ley. No deberías venir al Super Bowl a menos que seas un ciudadano estadounidense respetuoso de la ley.” Kristi Noem

BREAKING: DHS Secretary Kristi Noem CONFIRMS that ICE will be at the Super Bowl and enforcing at the Bad Bunny Halftime Show.



“We’ll be all over that place. We are going to enforce the law. You shouldn’t be coming to the Super Bowl unless you are a law abiding American citizen.”… pic.twitter.com/r4GbYd4CZZ — Benny Johnson (@bennyjohnson) October 3, 2025

No obstante, pese a que Bad Bunny tiene la nacionalidad estadounidense al nacer en Puerto Rico, Kristi Noem criticó a la NFL por tener a un cantante latino en el Super Bowl 2026.

Por lo que Kristi Noem dio un mensaje en específico que iba directamente a la NFL y su elección de tener a Bad Bunny en el Show del Medio Tiempo del Super Bowl 2026, pues considera que fue una mala elección por la “seguridad”:

“La NFL es una porquería y ganaremos. Son tan débiles. Dios nos bendecirá y nos levantaremos, defenderemos a Estados Unidos. No podrán dormir por las noches porque no saben en qué creen. Ya lo arreglaremos.” Kristi Noem

Cabe recordar que el Super Bowl 2026 se llevará a cabo el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.