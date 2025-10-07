La actriz Angélica Vale tiene una extraña postura sobre la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Super Bowl 2026 y la población latina en Estados Unidos.

“Hay mucha gente preocupada que me dice, oye ‘el ICE va a llegar al Super Bowl’, y yo digo ‘No te preocupes los boletos cuestan de 5 mil dólares pa’rriba, a ningún latino nos alcanza para ir, no te preocupes (sic)”. Angélica Vale, actriz.

A través de su programa de radio ‘La Vale Show’, Angélica Vale aseguró que la presencia de agentes del ICE en el Super Bowl no debería ser motivo de preocupación pues, a su juicio, la población latina “no puede pagar la experiencia”

Angélica Vale quiso criticar la presencia de ICE en el Super Bowl 2026 con comentario fuera de lugar

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, confirmó que ICE estará presente en el Super Bowl 2026 y generó reacciones como la de Angélica Vale.

En su programa ‘La Vale Show’, Angélica Vale -de de 49 años de edad y residente de Estados Unidos-, aseguró que latinos no tendrían por qué preocuparse por ICE en el Super Bowl 2026.

Angélica Vale, actriz. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Sin embargo, más allá de mostrar desacuerdo en la política de Donald Trump, Angélica Vale aseguró que al final los latinos no tienen suficiente dinero para ir al Super Bowl.

Aunque Angélica Vale se incluyó entre los latinos que no tienen ingresos suficientes para ir al Super Bowl 2026, sus comentarios han sido criticados y señalados como “fuera de lugar”

Angélica Vale ha residido más de diez años Estados Unidos junto a esposo Otto Padrón, quien es presidente de Univisión.

Pese a que Angélica Vale aún tiene presentaciones y da entrevistas para televisoras en México, su vida es en Estados Unidos, específicamente Los Ángeles, California es en un exclusivo fraccionamiento.