Previo a destaparse que Bad Bunny, de 31 años de edad, será quien se haga cargo del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026, Taylor Swift se encontraba en la mira.

Se rumoró que Taylor Swift protagonizaría el show del evento deportivo de la NFL, pero no logró un acuerdo con los organizadores sobre los derechos de la grabación y de su imagen.

Por lo que a su paso por The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la cantautora estadounidense -de 35 años de edad- abordó la polémica.

La cantante desbarató el supuesto asegurando que por el momento no tiene interés de actuar en el espectáculo de medio tiempo.

No obstante, confirmó haber tenido conversaciones con Jay-Z, de 55 años de edad, quien está a cargo del equipo de producción.

Aunque hablaron del espectáculo, no hubo una oferta, solo intercambiaron ideas y opiniones.

“Jay-Z siempre se ha portado muy bien conmigo, nuestros equipos son muy unidos. A veces llaman y preguntan: ¿Qué opinas al respecto? Y no se trata de una oferta oficial, ni de una presentación oficial, ni de una conversación en una sala de conferencias, sino más bien de: ¿Qué opinas al respecto en general?” Taylor Swift

.@taylorswift13 addresses rumors that she turned down the Super Bowl Halftime Show 👀 #TaylorOnFallon #FallonTonight pic.twitter.com/ZPFIpozZ1J — The Tonight Show (@FallonTonight) October 7, 2025

Taylor Swift revela razón para no actuar en el medio tiempo del Super Bowl 2026

Una vez que aclaró que no la buscaron para actuar en el medio tiempo del Super Bowl 2026, Taylor Swift reveló el motivo por el que rechazaría la oferta.

El motivo se llama Travis Kelce. Taylor Swift no encabezará el show del evento deportivo de la NFL hasta que su prometido se retire .

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen. (@taylorswift)

Indicando que el espectáculo de 13 minutos requiere toda su concentración, asegura que esto le resultaría imposible si compartiera el campo con Travis Kelce, de 36 años de edad.

Y es que para ella el futbol americano es “como un ajedrez violento”, como ver a “gladiadores sin espada”, un juego peligroso.

Por lo que no podría concentrarse en su show y a la vez en el bienestar de su prometido, quien lleva sobre sus hombres mucha presión.

“¿Te imaginas si él está ahí cada semana, arriesgando su vida, practicando este deporte tan peligroso, de mucha presión e intensidad, y yo le digo: ‘¿Cuál debería ser mi coreografía? Creo que deberíamos hacer dos versos de Shake It Up en Cruel Summer ¡Sería genial!” Taylor Swift

Y adelantándose a la posibilidad de que sus fans se lancen contra el jugador por su decisión, subraya: