El secretario de Guerra, Pete Hegseth, está “intentando hacer sufrir a todo el mundo” y aseguran que habría sido él quien hizo la purga en el Ejército de Estados Unidos.

Rumores de que Pete Hegseth podría ser reemplazado por Dan Driscoll, actual secretario del Ejército, encendió la paranoia y ahora trataría de eliminar a los cercanos a su posible reemplazo.

Pete Hegseth habría purgado al Ejército de Estados Unidos por paranoia contra Dan Driscoll

La tensión en Estados Unidos estaría sucediendo en el gabinete de Donald Trump, siendo el secretario de Guerra uno de los principales causantes de esto dentro del ejército.

El despido del general Randy A. George, jefe de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos en abril de 2026, en medio de la guerra contra Irán, ha llamado la atención y todo apuntaría a Pete Hegseth, quien también sumó el despido del general David Hodne y el mayor general William Green.

Randy George y Pete Hegseth. (Jim Watson/Oliver Contreras/AFP / AFP)

Según información filtrada a New York Post, Pete Hegseth entró en un estado de “paranoia” luego de que se han dado varios cambios en el gabinete de Donald Trump con Kristi Noem y Pam Bondi.

A ello se le sumaría que el presidente de Estados Unidos decidió elogiar públicamente a Dan Driscoll en su negociación con Ucrania, llevando a acrecentar los rumores de que Pete Hegseth podría ser despedido y sería el secretario del Ejército quien lo reemplace.

Como respuesta a ello, Pete Hegseth estaría buscando deshacerse de todos los cercanos a Dan Driscoll, lo que habría provocado la purga en el Ejército de Estados Unidos.

Según la fuente del gobierno que prefirió quedarse en anonimato, Pete Hegseth está en una “paranoia” total por lo que está atacando a cualquier cercano a Driscoll y haciéndolos sufrir.

Dan Driscroll, secretario del Ejército de Estados Unidos. (Especial)

Pete Hegseth buscó despedir a Dan Driscoll, pero la Casa Blanca lo impidió

Ante las acciones de Pete Hegseth por temor a ser despedido, el secretario de Guerra había intentado sumar a la purga a Dan Driscoll, pero la Casa Blanca lo impidió, lo que le dio aún más “paranoia”.

Pese a que la Casa Blanca rechazó el despedido diciendo que no “por el momento”, Pete Hegseth accionó despidiendo a cercanos a Dan Driscoll.