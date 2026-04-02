Pete Hegseth, Secretario de Guerra en el gabinete de Donald Trump, destituyó del cargo al actual jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general Randy George.

“El general Randy A. George se retirará de su cargo como 41º Jefe de Estado Mayor del Ejército con efecto inmediato. El Departamento de Guerra agradece las décadas de servicio del general George a nuestra nación” Vocero Principal del Pentágono, Sean Parnell

La dimisión de Randy George fue confirmada el jueves 2 de abril de 2026 por el vocero Principal del Pentágono, Sean Parnell, quien señaló que el retiro del Jefe de Estado Mayor del Ejército tendrá efecto inmediato.

Según informaron altos funcionarios a la CBS News, su despido se debió a que el gobierno de Donald Trump considera que Estados Unidos necesita un cambio de liderazgo en el Ejército, con una visión más acorde a la administración actual.

Despiden a Randy George (Especial)

Randy George debía dejar la jefatura del Ejército de Estados Unidos hasta 2027

La destitución de Randy George tomó por sorpresa a más de uno, pues el jefe del Ejército de Estados Unidos suele desempeñar su cargo durante un periodo de cuatro años.

Nominado por el expresidente Joe Biden y confirmado por el Senado en 2023, se esperaba que Randy George concluyera funciones hasta 2027, no de manera súbita a mediados del 2026.

Antes de ocupar el cargo más alto en el Ejército más poderoso del mundo, Randy George fue vicejefe del Ejército y, antes de eso, asesor militar principal del entonces secretario de Defensa Lloyd Austin.

Con su dimisión, será el general Christopher LaNeve quien asumirá temporalmente como jefe interino del Estado Mayor del Ejército, de acuerdo con funcionarios citados por Reuters.

Despiden a Randy George (Especial)

Despidos en el gabinete de Donald Trump

En medio de las tensiones en Estados Unidos por la Guerra de Medio Oriente y el recrudecimiento de la política antidrogas y migrantes, el gabinete de Trump ha despedido a funcionarios como su jefe de Ejército, Randy George.

Algunos de los funcionarios despedidos son: