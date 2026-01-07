Petróleos de Venezuela, S.A, (PDVSA), confirmó que se iniciaron las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para la venta del hidrocarburo.

A través de un comunicado, PDVSA señaló que se está realizando un proceso “para la venta de volúmenes de petróleo”.

Esto bajo un esquema similar al que se tiene en la actualidad con la empresa Chevron.

Asimismo, ratificó el compromiso de “construir alianzas” para el desarrollo de Venezuela en favor del pueblo.

PDVSA confirma que venderá petróleo a Estados Unidos

La empresa estatal PDVSA confirmó que se encuentra en medio de una negociación para acordar la venta de volúmenes de petróleo a Estados Unidos.

Las negociaciones se dan solo 4 días después de la captura de Nicolás Maduro y a 2 de la toma de protesta de Delcy Rodríguez como presidenta.

De acuerdo con el comunicado, esta negociación se realiza “en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países”.

PDVSA (PDVSA )

Asimismo, señaló que los acuerdos de venta de petróleo se realizarán de manera similar a los ya vigentes con empresas como Chevron “y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”.

Cabe señalar que el presidente Donald Trump aseguró que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles a Estados Unidos con el precio de mercado.

Por su parte, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos aseguró que "tomarán" entre 30 y 50 millones de barriles a "precio de mercado", y no con descuentos como se ha hecho con Venezuela.

Asimismo, resaltó que este acuerdo será para beneficiar al pueblo de Venezuela con el control de la distribución para que no esté bajo el dominio del régimen y la corrupción.

"Vamos a tomar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Los venderemos en el mercado a precios de mercado, no con los descuentos que recibía Venezuela. Ese dinero se manejará de tal manera que controlaremos su distribución para beneficiar al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen" Marco Rubio