Donald Trump lanzó un ultimátum, ahora a la presidenta interina de Venezuela, por la explotación del petróleo.

El presidente de Estados Unidos expresó recientemente que Delcy Rodríguez debe cooperar completamente con su gobierno si no quiere que se realice otro ataque, pues señaló que incluso podría pagar un precio mayor que Nicolás Maduro.

En este sentido, señaló las condiciones que tiene para Venezuela respecto al petróleo para no realizar un segundo ataque.

El ultimátum de Trump para Venezuela incluye el control del petróleo

De acuerdo con medios como Reuters y ABC News, el gobierno de Donald Trump compartió el ultimátum sobre la explotación del petróleo, pues quiere el control total sobre el recurso.

De acuerdo con las condiciones que compartió a las autoridades interinas de Venezuela, Estados Unidos debe tener el control para sacar y vender el petróleo, aunque compartió que esto será al precio de mercado.

Las condiciones de Donald Trump a Venezuela son:

Expulsar a China, Rusia, Irán y Cuba como socios comerciales y romper sus relaciones.

Establecer una sociedad exclusiva en la producción y explotación del petróleo con Estados Unidos

Favorecer en ventas a Estados Unidos, sobre todo en crudo pesado

Dar el control de la logística a Estados Unidos para el comercio del petróleo

Entregar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

Cabe señalar que Donald Trump ha señalado que la entrega de estos recursos se hará de manera legal y bajo los términos del mercado internacional.

“Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América, para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos” Donald Trump

Trump quiere favorecer empresas de Estados Unidos en el plan con el petróleo de Venezuela

Por otra parte, funcionarios estadounidenses señalaron que el gobierno de Donald Trump busca favorecer a empresas de dicho país en el comercio del petróleo.

Asimismo, estos términos favorables que reclama para las empresas estadounidenses van en detrimento para los países aliados de Venezuela, como Cuba.

En el mismo punto, señalaron que Marco Rubio, secretario de Estado, resaltó que las condiciones deben ser cumplidas pues Venezuela tiene solo un par de semanas antes de que el país se vuelva “financieramente insolvente”.