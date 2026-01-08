Donald Trump informó que se alcanzó un nuevo acuerdo petrolero con implicaciones a considerar, pues dijo que en adelante Venezuela está obligado a comprar sólo productos fabricados en Estados Unidos.

“Me acaban de informar que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo Acuerdo Petrolero” Donald Trump

Donald Trump revela nuevo acuerdo petrolero: Venezuela comprará productos de Estados Unidos

En seguimiento a las acciones que ha desplegado en torno a Venezuela, el presidente Donald Trump dio a conocer que se estableció un nuevo acuerdo petrolero entre ambas naciones.

En el mensaje que difundió en su cuenta de la plataforma, Truth Social, Donald Trump indicó que el trato en materia de petróleo, implica que Venezuela comprara sólo productos fabricados en Estados Unidos.

En específico, detalló que el acuerdo implica que el dinero que reciba Venezuela por medio del trato, deberá ser usado exclusivamente para adquirir bienes manufacturados en territorio estadounidense.

De la misma forma, resaltó que los productos en cuestión, corresponden a los de áreas como las que se presentan a continuación:

Productos agrícolas

Medicamentos

Dispositivos médicos

Equipos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas

Sobre ello, Donald Trump aseveró que el trato quiere decir que “Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos” y lo establece incluso como “su principal socio” comercial.

Ante lo alcanzado tras el acuerdo petrolero, dijo que se trata de “una decisión acertada y muy beneficiosa” tanto para el pueblo de Venezuela como para el de Estados Unidos.

Estados Unidos llegó a un acuerdo con Venezuela por su petróleo

Luego de la captura de Nicolás Maduro que asestó el ejército de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump inició un proceso para tomar el control de los recursos petroleros de Venezuela.

Como parte de ello, el gobierno de Estados Unidos determinó que Venezuela le venderá entre 30 y 50 millones de barriles de crudo, bajo una serie de condiciones y ordenamientos de control:

La venta se hará a precio de mercado

Venezuela deberá iniciar una etapa de modernización de infraestructura energética, incluida la red eléctrica del país

Estados Unidos acordó que iniciará una reducción selectiva de sanciones contra Venezuela

En torno a lo anterior, se adelantó que las ganancias para Venezuela, serían controladas de forma directa por Estados Unidos, hecho que fue confirmado por Donald Trump el 7 de enero.