A través de las redes sociales se ha viralizado un video donde empleados de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) salen en defensa de Nicolás Maduro y critican a Estados Unidos.

“Hoy 5 de enero de 2026, los trabajadores de la industria PDVSA, aquí estamos rodilla en tierra con nuestro comandante, amigo obrero Nicolás Maduro, manteniendo las operaciones porque en esta parte de Bolívar no va a haber ningún yankee a mandarnos a nosotros en las instalaciones petroleras. Chávez vive independencia y patri socialista” Empleados de PDVSA

En el video los trabajadores critican la intervención de Estados Unidos a Venezuela y dejan claro que seguirán apoyando a Nicolás Maduro.

Video donde empleados del PDVSA salen en defensa de Nicolás Maduro y se pronuncian en contra de Estados Unidos se ha viralizado en las últimas horas.

El video que dura menos de 30 segundos se habría grabado el pasado 5 de enero del 2026, así lo menciona uno de los trabajadores del PDVSA.

El trabajador asegura que los empleados del PDVSA están apoyando a Nicolás Maduro manteniendo las operaciones.

Aseguran que no va a haber ningún estadounidense que los mande en las instalaciones petroleras y señalan que seguirán en la lucha.

PDVSA confirma negociación para vender petróleo a Estados Unidos

Si bien el video se grabó hace unos días, recientemente a tomado relevancia luego de que PDVSA confirmó que se encuentra negociando con Estados Unidos.

PDVSA destacó que mantiene negociaciones con Estados Unidos para concretar la venta de “volúmenes de petróleo”.

A través de un comunicado, PDVSA puntualizó que se trata de una transacción estrictamente comercial que cuenta con criterios de legalidad y transparencia que beneficiaría a ambas partes.

Las conversaciones buscan definir las condiciones para el envío de crudo venezolano al mercado estadounidense después de años de restricciones.

PDVSA aseguró que su objetivo es continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano y que contribuyan a la estabilidad energética global.

Donald Trump aseguró que el Gobierno de Venezuela está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo que será vendido en el mercado del país norteamericano.