La petrolera estadunidense Chevron envió una flota de 11 buques cisterna a Venezuela para reanudar la exportación de petróleo a Estado Unidos.

Así lo dio a conocer la agencia Bloomberg luego de que Reuters informara que la empresa pidió a sus empleados regresar a Venezuela luego de días de descanso y de la extracción de Nicolás Maduro en un operativo militar con bombardeos.

El volumen de los 11 buques petroleros cisterna equivale a unos 152 mil barriles diarios de petroleo.

Chevron, de Estados Unidos, la única autorizada para exportar petróleo de Venezuela

Chevron es la única petrolera con licencia de exportación, emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ante las sanciones de ese país a la industria petrolera venezolana.

Los 11 buques llegarán los puertos de José y Bajo Grande, en Venezuela, a diferencia de otros alrededor de 12, presuntamente de distintos países, que han tenido que retornar por la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, de acuerdo con Bloomberg.

Cabe recordar que las exportaciones de petróleo fueron afectadas principalmente por el bloqueo declarado por Donald Trump contra buques petroleros de Venezuela.

Inversiones estadounidenses beneficiarían a PDVSA, aseguran analistas

La consultora Wood Mackenzie, especializada en análisis de energía y recursos naturales, señaló que se requiere una inversión de capital de miles de millones de dólares en Venezuela a fin de volver a alcanzar a los dos millones de barriles diarios de producción, cifra que se logró por última vez en 2016.

En total dijo que se necesitan:

Inversiones millonarias

Condiciones fiscales a favor de empresas estadounidenses

Renovar infraestructura existente

Planear proyectos para extracción de petróleo pesado en las áreas de Junín y Carabobo

De ser así, incluso Petróleos de Venezuela (PDVSA) se vería beneficiada en aumentar su producción con relativa rapidez, aseguró Wood Mackenzie.

Con los pozos inactivos existentes, al producción subiría entre 200 mil y 300 mill barriles diarios en próximos meses, adicionales a los 820 mil diarios que se produjeron en noviembre de 2025.