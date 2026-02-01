El Papa León XIV llamó al diálogo a fin de que Cuba y Estados Unidos lleguen a un acuerdo ante las tensiones entre ambos países.

“He recibido con gran preocupación noticias sobre un aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos de América, dos países vecinos. Me uno al mensaje de los obispos cubanos, invitando a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano. ¡Que la Virgen de la Caridad del Cobre asista y proteja a todos los hijos de esa amada tierra!” Papa León XIV

Así lo dijo el Papa León XIV luego de que obispos cubanos invitaran a ambas partes a promover el diálogo “sincero y eficaz” para evitar la violencia.

El Papa estadounidense agregó que espera que no se registre cualquier acción que pueda amentar en sufrimiento del pueblo de Cuba.

Algunas críticas al respecto fueron en torno a no enviar un mensaje más contundente.

Donald Trump asegura que pidió a Sheinbaum frenar envíos de petróleo a Cuba

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que pidió a la presidenta Claudia Sheibaum frenar los envíos de petróleo a Cuba; durante su más reciente llamada telefónica.

No obstante, públicamente, el gobierno de México y políticos de Morena han defendido la decisión soberana de dar ayuda humanitaria no solo a Cuba sino a cualquier país que lo requiera.

Donald Trump asegura que está en negociaciones con Cuba

Por otra parte, Donald Trump ha dicho que está en negociaciones con altos mandos de Cuba y espera que lleguen a un acuerdo antes de que se genera una crisis humanitaria ante la falta de energéticos.

De acuerdo con sus declaraciones, Donald Trump busca hacer un acuerdo con Cuba antes de que su situación se convierta en una crisis humanitaria.