Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que está llevando negociaciones con altos mandos de Cuba con quienes espera llegar a acuerdos.

“Estamos hablando con las más altas esferas de Cuba. Veamos qué pasa. Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba” Donald Trump

Así lo dijo luego de haber dicho que el régimen de Cuba caerá pronto y haber amenazado con aranceles a países que apoyen con petróleo a la isla.

Trump espera un acuerdo a iniciativa de Cuba

De acuerdo con sus declaraciones, Donald Trump busca hacer un acuerdo con Cuba antes de que su situación se convierta en una crisis humanitaria.

“No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrán hacer un trato. Así que cuba volverá a ser libre. Vendrán a nosotros y harán un trato”, dijo.

Apagones en 60% de Cuba por crisis energética

Mientras tanto, en Cuba hay una crisis energética que afecta a casi 60 por ciento de la población.

Esta situación de apagones se da luego de que dejó de llegar el petróleo venezolano por el control estadounidense y la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Se han reportado fallas en centrales eléctricas de Cuba debido a la falta de recursos para importar el combustible para la producción de energía.

Mientras tanto, desde México se ha anunciado que la ayuda humanitaria seguirá como se haría con cualquier otro país, señaló Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Por su parte, diputados federales de Morena han apoyado que se siga enviando ayuda humanitaria.