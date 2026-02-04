El gobierno de Cuba busca el apoyo internacional de sus aliados Rusia, China y Vietnam ante crisis por las sanciones impuestas por Estados Unidos.

En medio de la tensión global, Cuba no se queda de brazos cruzados y busca respaldo internacional tras las recientes restricciones que buscan impedir los suministros de crudo a la isla.

Cuba busca ayuda de China ante crisis

Bruno Rodríguez, ministro cubano de Relaciones Exteriores, anunció que se encuentra en China en busca de apoyo internacional ante crisis.

En sus redes sociales, Bruno Rodríguez puntualizó que se encuentra en calidad de “enviado especial del Partido (Comunista de Cuba, PCC) y el Gobierno”.

Cuba busca apoyo internacional de Rusia, China y Vietnam ante crisis (@BrunoRguezP / X )

Bruno Rodríguez se reunió con:

Chen Xiaodong, director de la Agencia Internacional de Cooperación de China (CIDCA)

Liu Haixing, jefe del Departamento de Enlace Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh)

Cabe recordar que ante las tensiones con Estados Unidos, China ya había mostrado su interés de ayudar a Cuba.

Muestra de ello es que Xi Jinping, presidente chino, aprobó a finales de enero asistencia financiera de 80 millones de dólares y un donativo de 60 mil toneladas de arroz para Cuba.

Incluso, China instó a Estados Unidos a poner fin al bloqueo, sanciones y cualquier forma de medida coercitiva contra Cuba.

Cuba ya habría conseguido apoyo de Rusia y Vietnam tras crisis

Cuba no solo estaría buscando ayuda de China. Bruno Rodríguez ya realizó otras paradas donde logró reunirse con figuras claves de otros países.

Bruno Rodríguez ya se habría reunido en Vietnam con To Lam, secretario general del Partido Comunista, y Luong Cuong, presidente de la república.

En Vietnam también se habría reunido con Pham Minh Chinh, primer ministro, y Le Hoai Trung, Miembro del Buró Político del Partido Comunista del país y Canciller.

Reportes de prensa señalan que Vietnam le reiteró a Cuba que se encuentran dispuestos a apoyarlos dentro de sus capacidades.

Esto luego de que Vietnam se ha convertido en el segundo socio comercial de Cuba.

Serguéi Lavrov, Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, habló por teléfono con Bruno Rodríguez.

Durante su conversación, el político ruso expresó la firme disposición de su país de seguir brindando a Cuba la asistencia política y material que necesite.

Lavrov reiteró que para el país es inadmisible ejercer presión económica y usar la fuerza contra Cuba, ya que podría deteriorar seriamente la situación económica y humanitaria.

Rusia es un aliado político de Cuba desde la Guerra Fría y uno de los principales socios comerciales.