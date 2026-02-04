La tarde de hoy martes 3 de febrero, la Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió una alerta por el “colapso total” de los servicios en la isla.

A través de un comunicado, Estados Unidos alertó también a sus ciudadanos en Cuba sobre posibles actos hostiles en su contra.

Embajada de Estados Unidos alerta a ciudadanos en Cuba por colapso de servicios

Este martes, la Embajada de Estados Unidos en Cuba alertó a sus ciudadanos de un “colapso total” en los servicios en la isla por la falta de combustible.

Según indicaron, el suministro eléctrico en Cuba es demasiado inestable, además de que los cortes de luz están ocurriendo con más frecuencia.

Apagón en Cuba (Ramon Espinosa / AP)

Advirtieron que esto afecta directamente al suministro de agua, luz, refrigeración y servicios de comunicación, además de que el desabasto de combustible ha generado largas filas para poder obtenerlo.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba señaló que si bien existen hoteles u otros negocios que cuenta con generadores para mitigar los cortes de energía eléctrica, la falta de combustible podría generar que no logren mantener su funcionamiento.

Derivado de ello, piden a sus ciudadanos estar preparados ante esta situación, conservando combustible, agua, alimentos y pila en sus teléfonos celulares.

De igual forma, en el mismo comunicado, advirtieron posibles protestas contra ciudadanos estadounidenses.

Ante ello, indicaron que Cuba ha comenzado a negar la entrada a ciudadanos de Estados Unidos, por lo que piden tener precauciones a quienes contemplan viajar a Cuba.