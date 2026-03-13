En uno de los primeros cambios dentro de su pontificado, el Papa León XIV designó a monseñor Luis Marín de San Martín como limosnero de Su Santidad y prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad.

El nombramiento representa una de las primeras decisiones relevantes del pontificado de León XIV, que inició en mayo de 2025.

Luis Marín de San Martín, de origen español, se desempeñaba como subsecretario de la Secretaría General del Sínodo. Con este nuevo cargo también fue elevado al rango de arzobispo.

Marín de San Martín estará más cerca del Papa León XIV

Con este nombramiento, Marín de San Martín tendrá un papel más cercano al Papa León XIV.

El Dicasterio para el Servicio de la Caridad —antes conocido como Limosnería Apostólica— es uno de los cargos más antiguos dentro de la estructura de la Iglesia católica.

Este puesto permite acceso directo al pontífice y está vinculado con las principales iniciativas solidarias de la Iglesia, por lo que el nuevo prefecto mantendrá contacto constante con el Papa León XIV.

Marín de San Martín agradece al Papa León XIV su nombramiento

Tras darse a conocer la designación, Marín de San Martín agradeció al Papa León XIV por la confianza depositada en él para encabezar el Dicasterio de la Caridad.

El nuevo prefecto aseguró que dedicará todas sus fuerzas a esta misión y que asumirá el encargo con fidelidad, compromiso y entusiasmo.

También describió su nuevo cargo como un servicio “hermoso y exigente”.

Además, reconoció la labor de su antecesor, el cardenal Konrad Krajewski, y expresó que en esta nueva etapa buscará poner “a los pobres en el centro”.

Para despedirse de su cargo anterior lo describió como de “enorme riqueza” para él, y destacó la vitalidad de la Iglesia en su mensaje que fue publicado en un comunicado del Vaticano.