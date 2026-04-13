Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se lanzó contra el papa León XIV ya que aseguró no es un auténtico seguidor de su movimiento MAGA y afirma que apoya que Irán tenga armas nucleares.

“Louis es un auténtico seguidor de MAGA. ¡Él lo entiende, y León no! No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares” Donald Trump

Cabe recordar que el papa León XIV ha hecho llamados a abandonar la guerra y ha dicho que los gobiernos involucrados tienen responsabilidades.

Donald Trump critica a papa León XIV por su posición ante Venezuela e Irán

Donald Trump comparó al papa León XIV con su hermano Louis quien dijo es un auténtico seguir de MAGA.

Por el contrario, dijo que León XIV es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior.

El presidente estadounidense dijo que no quiere un papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares o que piense que es terrible que Estados Unidos ataque a Venezuela, país que enviaba grandes cantidades de drogas a los Estados Unidos.

Donald Trump se lanza contra el papa León XIV: “León XIV no estaría en el Vaticano”

Donald Trump dijo que ha sido criticado exactamente por lo que lo eligieron, que el propio papa debería estar agradecido porque su elección fue una gran sorpresa pues no estaba en ninguna lista como favorito y solo lo pusieron por ser estadounidense y tener que lidiar con él.

“Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano” Donald Trump

Dijo que tampoco le convence que se reúna con simpatizantes de la izquierda y de Barack Obama como David Exelrod, quien quería arrestar feligreses y clérigos.

Finalmente dijo que León XIV debería enmendar su papel como papa y dejar de complacer a la izquierda radical pues como papa le está haciendo mucho daño a la iglesia católica.