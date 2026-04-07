Qatar ordenó el cierre de escuelas por la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán.

Ante la situación regional que se vive, Qatar tomó una medida para proteger a los estudiantes y personal docente de su país.

Ordena Qatar cierre de escuelas por guerra en Medio Oriente

Mediante un comunicado, el Ministerio de Educación y Educación Superior de Qatar ordenó el cierre de escuelas.

Se trata de una medida de seguridad que entra en vigor el 8 de abril ante la actual guerra que se vive en Medio Oriente.

El cierre se aplicará en todos los niveles e instituciones educativas de Qatar.

En vista de los acontecimientos regionales actuales y en coordinación con las autoridades pertinentes del Estado, el Ministerio de Educación y Educación Superior anuncia la implementación de un fin de semana largo, efectivo a partir de hoy, 8 de abril de 2026, en todos los niveles, escuelas gubernamentales, instituciones educativas y guarderías hasta el final de la semana actual. Ministerio de Educación y Educación Superior de Qatar

Qatar ordena cierre de escuelas por guerra en Medio Oriente (Unsplash)

De acuerdo con el Ministerio de Educación y Educación Superior de Qatar, el cierre de escuelas sustituirá el feriado programado para el 22 y 23 de abril .

La decisión de las autoridades de Qatar forma parte de un “enfoque de precaución destinado a salvaguardar la seguridad de los estudiantes y los miembros de la comunidad educativa”.

En su mensaje, el ministerio educativo de Qatar expresó su agradecimiento a la población por su cooperación ante la situación.

Qatar toma la medida de cerrar escuelas en un contexto donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con eliminar “una civilización”.

La guerra en Medio Oriente ha impactado también en la educación de Qatar e incluso en países como Emiratos Árabes Unidos.

El pasado 1 de marzo 2026, Qatar ordenó cambiar al esquema de aprendizaje a distancia; no obstante, hubo un regreso parcial a las actividades educativas.