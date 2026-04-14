J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, exigió al Vaticano no interferir en la política de este país, luego de que Donald Trump criticara al papa León XIV por su postura en la guerra con Irán.

“En algunos casos, lo mejor para el Vaticano sería limitarse a cuestiones morales... y dejar que el presidente Donald Trump se ocupe de dictar la política pública estadounidense”. J.D. Vance

J.D. Vance pide al Vaticano “centrarse en la moralidad” y evitar opinar sobre las políticas de Estados Unidos

En entrevista para la cadena estadounidense FOX News, J.D. Vance instó al Vaticano a centrarse únicamente “en temas de moralidad” y deje de lado sus opiniones sobre la política pública de Estados Unidos.

J.D. Vance se lanzó contra el Vaticano en apoyo al presidente Donald Trump, luego de que el mandatario asegurara que el papa León XIV es “débil en el crimen” y “terrible en política exterior”.

A su vez, el papa León XIV respondió asegurando que no teme al gobierno de Trump, y señalando que “el futuro pertenece a los hombres y mujeres de paz”.

Papa León XIV responde a ataques de Trump (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Ante este cruce de declaraciones, J.D. Vance instó al Vaticano a que deje de lado sus opiniones hacia las políticas de Estados Unidos, insistiendo en que sus acciones solo buscan que Irán “abandone las armas nucleares”.

Según el vicepresidente de Estados Unidos, la política estadounidense solo es competencia del presidente Trump, invitando a que el Vaticano evite opinar o involucrarse en este tipo de acciones .

Cabe señalar que Trump aseguró que no se disculpará por sus palabras dirigidas al papa León XIV, pues desde su óptica no existe “nada de que disculparse”.