El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió que la guerra en Medio Oriente podría empujar a millones de personas a la pobreza global.

Según su informe, hasta 32 millones de personas en 162 países podrían verse afectadas por el encarecimiento energético y alimentario derivado del conflicto iniciado el 28 de febrero de 2026, tras bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El PNUD prevé pérdidas regionales de hasta 194 mil millones de dólares y propone destinar 6,000 millones en transferencias focalizadas para mitigar los efectos.

32 millones podrían caer en pobreza por la guerra en Medio oriente y crisis energética global

El análisis detalló que el conflicto inició el 28 de febrero, tras bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, generando una escalada regional.

La respuesta iraní incluyó ataques en el Golfo Pérsico y el bloqueo del estrecho de Ormuz, afectando el suministro energético global y encareciendo combustibles y alimentos.

Irán ataca objetivos en zona de Palestina ocupada por Israel (imagen de referencia) (AFP)

El PNUD advirtió que los países importadores de energía enfrentan mayores riesgos, al tener menos margen para absorber aumentos en precios sin comprometer gasto social.

En regiones árabes, cerca de 4 millones podrían caer en pobreza, especialmente en el Levante y países frágiles como Sudán y Yemen.

El organismo prevé una caída del PIB regional de entre 3.7% y 6%, con pérdidas estimadas entre 120 mil y 194 mil millones.

En África, 29 monedas se han depreciado, elevando costos de deuda e importaciones, lo que agrava la inseguridad alimentaria y limita la capacidad de respuesta.

El PNUD propuso destinar 6000 millones de dólares en transferencias focalizadas para mitigar efectos, evitando subsidios generalizados que considera insostenibles a largo plazo.