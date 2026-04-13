El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un duro ataque contra el Papa León XIV, a quien calificó como “débil en el crimen” y “terrible en política exterior”.

De acuerdo con Reuters, Donald Trump publicó el mensaje en su red Truth Social contra el Papa León XIV, en medio de desacuerdos con el pontífice por temas como la guerra entre Estados Unidos e Irán y las políticas migratorias.

El conflicto surge luego de que el Papa León XIV criticara abiertamente los conflictos bélicos y la postura del gobierno estadounidense, insistiendo en que la Iglesia debe promover la paz y el diálogo internacional.

Esta es la cita completa y exacta del Papa León XIV, pronunciada en inglés ante los periodistas a bordo de su vuelo a Argelia: "No tengo miedo ni de la administración Trump ni de hablar en voz alta sobre el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que creo que estoy llamado a hacer y… pic.twitter.com/uV54nLwBmI — ACI Prensa (@aciprensa) April 13, 2026

Donald Trump arremete contra el Papa León XIV y desata choque inédito

Lejos de escalar la confrontación, el líder de la Iglesia católica, el Papa León XIV, aseguró que no teme a Trump y que continuará alzando la voz contra la guerra.

Durante un vuelo rumbo a África, en donde inició una gira internacional por cuatro naciones, el Papa León XIV se pronunció al respecto con Reuters tras el ataque de Trump:

“Seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra, buscando promover la paz, el diálogo y las relaciones multilaterales entre los estados para encontrar soluciones justas a los problemas”

El Papa León XIV también subrayó que su postura no es política, sino basada en el Evangelio y en la necesidad de frenar el sufrimiento global causado por los conflictos armados.

El choque entre Donald Trump y el Papa León XIV, ocurre en medio de tensiones globales por la guerra en Irán, un tema en el que el Papa ha sido especialmente crítico, calificando la violencia como inaceptable y llamando a soluciones diplomáticas.

Este enfrentamiento marca un momento clave en la relación entre la Casa Blanca y el Vaticano, con implicaciones tanto políticas como religiosas a nivel mundial.

Donald Trump lanza ataque al Papa León XIV, y el líder católico le responde (@realDonaldTrump / Truth Social)