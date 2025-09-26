Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), defendió los derechos de los migrantes ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante su intervención en la ONU, el canciller Juan Ramón de la Fuente rechazó todo tipo de criminalización contra los migrantes y reiteró que sus derechos deben ser respetados.

Canciller Juan Ramón de la Fuente defiende derechos de migrantes ante la ON

El canciller Juan Ramón de la Fuente defendió a los migrantes en la ONU y dijo que, muchas veces, estas personas se tienen que movilizar por necesidad, para buscar refugio o escapar de la injusticia y la pobreza.

Frente a esta realidad migratoria, Juan Ramón de la Fuente dijo que para él y para el gobierno de México, los migrantes “son personas con derechos que cuidan de sus familias y enriquecen sus comunidades de acogida”.

Juan Ramón de la Fuente (Yuki Iwamura / AP)

Asimismo, Juan Ramón de la Fuente dijo que México no dejará de proteger a los migrantes y sus derechos, tanto de los mexicanos en otro país, como los que llegan al país a pedir asistencia.