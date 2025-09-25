La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó en sus redes sociales que los restos de Silverio Villegas González, el migrante que fue víctima de una redada del ICE, serán repatriados a Michoacán.

Según indicó la dependencia, los restos de Silverio Villegas González llegaron este 25 de septiembre de 2025 a su comunidad de origen en Irimbo donde se le dará sepultura como lo solicitaron sus padres.

Los trabajos de repatriación fueron asistidos por el Consulado de México, organismo que ha seguido de cerca el proceso con la familia de Silverio Villegas González, quien murió tras ser detenido por el ICE el 12 de septiembre.

¿Quién era Silverio Villegas? (Cortesía)

Autoridades investigan muerte de Silverio Villegas González, víctima de redada del ICE

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, dijo que luego de concluir las diligencias de la oficina forense del condado de Cook, en Illinois, los restos de Silverio Villegas González fueron repatriados a Michoacán.

La Cancillería refirió que el Consulado de México en Chicago y la embajada mexicana en Estados Unidos continúan con el seguimiento a la solicitud del FBI “para que se realice una investigación exhaustiva” sobre el hecho.

La red consular mexicana permanece atenta para brindar asistencia a todas las personas que se encuentren en procesos de deportación y a sus familias. SRE

El día de hoy, los restos del connacional Silverio Villegas González regresaron a su comunidad de origen en Irimbo, Michoacán, donde se le dará sepultura tal como lo solicitaron sus padres.



El @ConsulMexCho asistió a la familia Villegas durante el proceso, tanto en las… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 25, 2025

Según el Departamento de Seguridad Nacional, el incidente ocurrió cuando Silverio Villegas González embistió con su auto a agentes del ICE y arrastró a uno de ellos en medio de una redada.

Por esta razón, otro agente disparó contra Silverio Villegas, justificando que el mexicano estaba intentando huir del arresto. Las heridas resultaron fatales y el migrante murió.