El Departamento de Guerra reveló este martes 30 de septiembre que habrá nuevos requisitos para ser miembros del ejército de Estados Unidos.

Pete Hegseth, titular del Departamento de Guerra de Estados Unidos, dio a conocer los nuevos y polémicos requisitos que impondrá durante su dirección para miembro del ejército.

Asimismo, el secretario Pete Hegseth insinuó que podría haber cambios en los altos mandos en el Departamento de Guerra que han ascendido “por razones equivocadas”.

Pete Hegseth (Especial)

Los nuevos requisitos para ser miembros del ejército de Estados Unidos

El secretario de Guerra de Estados Unidos dijo en conferencia que bajo su dirección hará que los miembros del ejército “se ajusten exclusivamente al más alto estándar masculino”.

Pete Hegseth adelantó que ya no se permitirán “generales y almirantes gordos”, pues dan una mala imagen y para prevenirlo se harán exámenes físicos dos veces al año.

Las nuevas medidas también consideran otros aspectos físicos, por lo que se deberán cumplir los estándares de aseo personal, eliminando las barbas y el cabello largo.

El titular del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que durante su dirección muchas cosas cambiarán con el fin de garantizar la seguridad de Estados Unidos.