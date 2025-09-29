En una nueva jornada de redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en Chicago, un ciclista logró escapar.

Los hechos ocurrieron la mañana del 29 de septiembre durante un operativo, cuando el ciclista, presuntamente de origen migrante, quien trabaja como repartidor, vio a varios agentes del ICE en medio de una calle.

El hombre no dudó y volvió a su bicicleta para escapar a toda velocidad, con al menos una decena de elementos de migración corriendo detrás de él.

Sin embargo, ninguno logró darle alcance.

Información en desarrollo…