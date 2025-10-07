Pam Bondi aseguró que no hay una lista de clientes de Jeffrey Epstein, durante la comparecencia ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado de Estados Unidos el 7 de octubre.

Esto luego que Pam Bondi fuera cuestionada por la facción demócrata del Senado, quienes aseguran que existe opacidad en la investigación alrededor del caso de Jeffrey Epstein.

Pam Bondi canceló la investigación criminal del caso Jeffrey Epstein pues no había una lista de clientes

En julio de 2025, Pam Bondi y el FBI entraron en una polémica al asegurar que ya no procedería la investigación criminal alrededor del caso de Jeffrey Epstein, debido a que no existía una lista de clientes.

Debido a esto, Pam Bondi fue interrogada en el Senado de Estados Unidos porque originalmente aseguró que daría a conocer documentos del caso de Jeffrey Epstein, y que ella tenía la lista de clientes.

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos (Anna Moneymaker / Getty Images via AFP)

Al respecto, la fiscal general se limitó a señalar que en su memorando claramente señala que no hay una lista de clientes, como se había afirmado por parte de medios y otras fuentes.

Sin mencionar nada más al respecto de la misma, ni el porque tuvo que desmentir sus propias palabras.

Pam Bondi no respondió si revisaría la investigación de Jeffrey Epstein por menciones de Donald Trump

Otra pregunta que Pam Bondi evitó fue cuando se le cuestionó si volvería a revisar la investigación de Jeffrey Epstein en busca de posibles menciones a Donald Trump.

Ante esto, Pam Bondi señaló que eso era algo que no discutiría en ese momento.

Esto debido a la relación que hubo entre las dos personalidades en el pasado y que recientemente ha avivado el debate en la opinión pública de Estados Unidos.

Pues muchos consideran que la investigación está estancada debido al posible involucramiento de Donald Trump con Jeffrey Epstein , más allá de lo que ya se ha mencionado públicamente.