El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría indultar a Ghislaine Maxwell, señalada como exnovia y cómplice de Jeffrey Epstein.

Según señaló Donald Trump, previo a tomar una decisión de indultar a Ghislaine Maxwell, enviará una consulta al Departamento de Justicia, toda vez que paga una sentencia de 20 años de cárcel en Texas por su relación en el caso Epstein.

Ghislaine Maxwell (AFP)

Donald Trump no descarta otorgar indulto a Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein

Desde la Casa Blanca, Donald Trump fue cuestionado por el tema Jeffrey Epstein, en donde no negó la posibilidad de otorgar el indulto presidencial a la socialté británica Ghislaine Maxwell.

No obstante, aseguró que antes de tomar una decisión final esperará por la respuesta de su Departamento de Justicia, debido a la gravedad de las acusaciones que pesan sobre Ghislaine Maxwell.

De acuerdo con reportes, Ghislaine Maxwell solicitó el perdón al presidente Donald Trump , reiterando su inocencia en las acusaciones en su contra por tráfico sexual.

Aunado a ello, su defensa, encabezada por el abogado David Markus, aseguró que aceptarán cualquier decisión que ayude a refrendar su inocencia.

Por el contrario, familiares de las víctimas de Jeffrey Epstein han alzado la voz ante el posible indulto a Ghislaine Maxwell, de quien aseguraron es culpable de todos los delitos que le fueron imputados.

Obtener el perdón del presidente Trump, acusan, resultaría en una decisión de injusticia para todas las víctimas del caso Epstein.