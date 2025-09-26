Hace un par de semanas, Elon Musk lanzó una campaña en la que acusaba a Donald Trump por sus vínculos con Jeffrey Epstein; paradójicamente, su nombre fue el que apareció en documentos difundidos por demócratas.

Fue el 26 de septiembre de 2025 cuando el Partido Demócrata compartió la documentación de conexiones potenciales de Jeffrey Epstein con varios hombres influyentes, entre los que destacaron:

Elon Musk

Príncipe Andrés

Peter Thiel

Steve Bannon

Elon Musk (Jose Luis Magana / AP / AP)

Elon Musk habría planeado una visita a la isla privada de Jeffrey Epstein, según documentos

Los rumores de vínculos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein surgen por una anotación en el calendario personal del acusado.

Donde se sugiere una visita de Musk a la isla privada Little St James, el 6 de diciembre de 2014.

“¿Sigue en pie la visita de Elon Musk a la isla?“, se lee en la supuesta anotación de Jeffrey Epstein que fue difundida por el Partido Demócrata.

Según estos mismos documentos, el príncipe Andrés habría viajado junto a Ghislaine Maxwell, íntima socia y expareja de Epstein, en un vuelo de Teterboro a Palm Beach el 12 de mayo de 2000.

Los archivos también documentan reuniones de Jeffrey Epstein con figuras influyentes como Pete Thiel y el ex estratega jefe de la Casa Blanca Steve Bannon, cercano a Donald Trump.

Es de recordar que los demócratas ya habían divulgado a comienzos de septiembre otros documentos del caso, entre ellos una felicitación obscena atribuida a Donald Trump para Jeffrey Epstein.