Un juez federal de la Corte de Florida, rechazó este viernes 19 de septiembre de 2025 una demanda presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el diario The New York Times.

De acuerdo con la Corte de Florida, la demanda de Donald Trump resulta en un proceso legal “inadmisible” tal cual como fue presentada.

Y es que el presidente Donald Trump demandó por 15 mil millones de dólares al diario The New York Times, y a cuatros de sus periodistas, acusando que estos cometieron “daños y perjuicios” en su contra.

Esto por diversas notas y un libro publicado en conjunto con la editorial Penguin Random House en 2024, los cuáles dijo dañaron su imagen durante su campaña presidencial.

The New York Times (Rafael Hoyos / Unsplash)

Corte de Florida rechaza demanda de Donald Trump contra The New York Times; juez la considera inadmisible

Este viernes la Corte del Distrito de Florida rechazó la demanda de Donald Trump contra The New York Times , luego de que el juez federal Steven D. Merryday consideró improcedente la solicitud.

El juez consideró que la demanda, desglosada a través de 85 páginas, resulta “impropia e inadmisible” al no cumplir con los requisitos federales para presentar una demanda de ese tipo, pues dijo que las acusaciones contra el medio se presentaron hasta la página 80.

Según la agencia EFE, la demanda aseguraba que The New York Times y sus periodistas buscaron “menospreciar” la reputación de Donald Trump como hombre exitoso.

Tras rechazar la demanda, el juez Steven D. Merryday dio un plazo de 28 días a los abogados de Donald Trump para modificar la demanda y volverla a presentar.

Además, el juez federal reiteró que una demanda “no es un foro público para vituperios”, por lo que la demanda por 15 mil millones de dólares contra The New York Times podría ser presentada nuevamente por Donald Trump.