Pam Bondi ya no comparecerá ante una comisión de la Cámara de Representantes en relación al caso del depredador sexual Jeffrey Epstein, como estaba programado.

Jessica Collins, vocera del Comité de Supervisión de la Cámara, informó que Pam Bondi no está obligada a declarar el 14 de abril debido a que fue citada en calidad de fiscal general de los Estados Unidos, cargo que ya no ocupa.

“Ya no es secretaria de Justicia y fue citada en su calidad de secretaria de Justicia” Jessica Collins, vocera del Comité de Supervisión de la Cámara

Pam Bondi no está obligada a declarar en caso Jeffrey Epstein tras destitución

El 2 de abril de 2026, Donald Trump destituyó a Pam Bondi. El puesto hoy lo ocupa Todd Blanche, de 51 años de edad.

Por ello, el comité se comunicará con su abogado para reprogramar su entrevista y hablar de los próximos pasos en el caso Epstein.

Pam Bondi (Alex Brandon / AP)

Al respecto, Robert Garcia, representante de la Comisión de Supervisión de la Cámara y el principal demócrata en el panel, dijo que la exfiscal debe comparecer independientemente de su cargo.

“Sea ella la secretaria de Justicia o no, debe venir a testificar de inmediato, y si desafía la citación, iniciaremos cargos por desacato en el Congreso” Robert Garcia, representante de la Comisión de Supervisión de la Cámara

Palabras que respalda Nancy Mace, quien lideró los esfuerzos de citar a Pam Bondi por nombre y no por título.

“Aun así tendrá que comparecer ante la Comisión de Supervisión para una declaración bajo juramento”, advirtió. Nancy Mace, Miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos

Argumenta que “el pueblo estadounidense merece respuestas”, razón por la que trabajará en que se fije una nueva fecha lo más pronto posible, recoge el portal CNN.

¿Qué relación tiene Pam Bondi con Jeffrey Epstein?

El Congreso de los Estados Unidos enfrenta un nuevo obstáculo en el caso de Jeffrey Epstein; por el momento, Pam Bondi no está obligada a declarar.

Previamente, Pam Bondi fue citada en el Capitolio para hablar de su relación con la divulgación pública por parte del Departamento de Justicia de los archivos de investigación sobre Jeffrey Epstein.