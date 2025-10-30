A través de una carta, la familia de Virginia Giuffre resaltó que la valentía que mostró la víctima de Jeffrey Epstein, fue clave para lograr la “caída” del príncipe Andrés.

“Una estadounidense ordinaria surgida de una familia estadounidense ordinaria hizo caer a un príncipe británico, con su verdad y su valentía extraordinaria” Familia de Virginia Giuffre

Familia de Virginia Giuffre, víctima de Jeffrey Epstein, celebra caída del príncipe Andrés

Debido a su alto grado de implicación en el caso de Jeffrey Epstein y la red de explotación y abuso sexual, la corona Británica tomó la decisión de despojar de todos sus títulos reales al príncipe Andrés.

Ante la determinación que se se hizo oficial este jueves 30 de octubre, la familia de una de las víctimas de Jeffrey Epstein resaltó que la valentía de la mujer fue clave para la caída del príncipe Andrés.

Así lo sentenció la familia de Virginia Giuffre en un comunicado que compartieron a diverso medios de comunicación, luego de que se anunció el despojo de todos los títulos de Andrés.

“Virginia Roberts Giuffre, nuestra hermana, que era una niña cuando fue agredida sexualmente por Andrew, nunca dejó de luchar por que se hiciera justicia por lo que le había sucedido a ella y a innumerables otras supervivientes como ella” Familia de Virginia Giuffre

En el desplegado, los hermanos de la víctima de Jeffrey Epstein que se suicidó en abril de 2025, destacaron que la medida del Palacio de Buckingham, es fruto de la lucha de Virginia.

De la misma forma, señalaron que el hecho de que el príncipe Andrés dejará de portar ese título real y cualquier otra distinción, es una “reivindicación” para su hermana y todas las supervivientes.

Virginia Giuffre, la víctima de Jeffrey Epstein que llevó al príncipe Andrés a su caída

Cabe destacar que Virginia Giuffre, víctima de Jeffrey Epstein, denunció haber sido traficada para mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés cuando ella solo tenía 17 años.

La acusación contra el príncipe Andrés se hizo pública en 2019, pero fue reiterada en las memorias póstumas de Virginia Giuffre, las cuales se publicaron en octubre de 2025 bajo el título Nobody’s Girl.

En el libro, la víctima de Jeffrey Epstein detalló los encuentros con Andrés en Londres y Nueva York y describió el abuso como parte de un sistema de explotación sexual encubierto por privilegios.

Tras años de lucha, Virginia Giuffre se suicidó el 24 de abril de 2025 en Australia, donde vivía desde hace años y dejó un manuscrito que su familia decidió publicar como testimonio final de su batalla.

Tras la publicación del libro, el rey Carlos III del Reino Unido despojó al príncipe Andrés de sus títulos reales, mientras la familia de Virginia Giuffre celebró que su verdad fue clave para derribarlo.