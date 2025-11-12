En un nuevo golpe contra el presidente de Estados Unidos, legisladores demócratas filtraron este 12 de noviembre nuevos correos del caso Jeffrey Epstein en los que se menciona a Donald Trump.

Ante la revelación que podría poner contra las cuerdas a Donald Trump, el equipo del presidente se pronunció de inmediato y descalificó los señalamientos al acusar una campaña mediática negativa.

“Los demócratas filtraron correos electrónicos a los medios liberales para difamar al presidente Trump” Karoline Leavitt. Portavoz presidencial

Nuevos correos del caso Jeffrey Epstein salpican de lleno a Donald Trump

En un inesperado giro de acontecimientos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue vinculado una vez más y ahora con pruebas más contundentes en el caso Jeffrey Epstein.

Lo anterior debido a que este 12 de noviembre, legisladores demócratas de la Cámara de Representantes filtraron cerca de 23 mil archivos de la investigación; entre ellos, nuevos correos electrónicos.

Entre las nuevas revelaciones que han generado estupor en la opinión pública destacan varios correos en los que, se afirma, Jeffrey Epstein escribió que Donald Trump sí sabía de sus víctimas.

“Por supuesto que (Trump) sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara” Nuevos correos filtrados de Jeffrey Epstein

Carta de Donald Trump a Jeffrey Epstein: Casa Blanca aceptaría análisis grafológico (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Incluso, se informó que en uno de los mensajes, el inversor fallecido en 2019 dijo que una de las víctimas “trabajó para Trump” en Mar-a-Lago cuando ella era menor de edad.

Sobre dichos correos, los demócratas explicaron que corresponden a un intercambio de mensajes que Jeffrey Epstein sostuvo con el periodista Michael Wolff, quien ha escrito varios libros de Donald Trump.

Nuevos correos del caso Jeffrey Epstein vinculan a Donald Trump en la red de explotación

Sin embargo, la nueva revelación del caso Jeffrey Epstein que salpica de lleno a Donald Trump tiene más detalles de impacto, pues se resalta que el presidente no solo sabía de la red de explotación, sino que era parte de ella.

Lo anterior debido a que en otros de los correos que se filtraron y que se tratan de mensajes que Jeffrey Epstein le mandó a su socia Ghislaine Maxwell, se asevera que el presidente “pasó horas” con una de las víctimas.

“Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump… [<i>la víctima</i>] pasó horas en mi casa con él, y nunca se le ha mencionado ni una sola vez” Nuevos correos filtrados de Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein y Donald Trump (@ActualidadRT / Tomada de X)

Casa Blanca rechaza nuevos correos del caso Jeffrey Epstein que mencionan a Donald Trump

Minutos después de la filtración de los nuevos correos del caso Jeffrey Epstein en los que se menciona a Donald Trump, la portavoz presidencial, Karoline Leavitt declaró que son falsos.

A través de un comunicado, la vocera del presidente de Estados Unidos afirmó que el caso Jeffrey Epstein está siendo manipulado con la intención de dañar directamente a Donald Trump.

Asimismo, indicó que los correos fueron presentados sin contexto, e indicó que el caso está siendo utilizado como herramienta política para afectar la imagen del presidente.

En ese sentido, aseveró que los nuevos correos no prueban nada y sostuvo que la nueva información no cambiará ni el rumbo de la investigación, ni el futuro de la agenda y continuidad de Donald Trump.