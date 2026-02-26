Una mujer acusó a Donald Trump de agredirla sexualmente cuando era menor de edad; su testimonio es parte de los archivos liberados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Sin embargo, una investigación de The New York Times reveló que faltan 50 páginas de material relacionado con los archivos Epstein.

Mismas en las que vendrían documentos con los testimonios de la víctima, los cuales forman parte de una investigación llevada por el FBI en 2019.

Departamento de Justicia niega haber eliminado información de los archivos Epstein

El Departamento de Justicia tuvo que salir a aclarar algunas cuestiones en torno a los archivos desclasificados de Jeffrey Epstein.

En un primer punto, negaron que hayan eliminado cualquier tipo de información.

Donald Trump (Kenny HOLSTON / POOL / AFP / AFP)

Posteriormente, el Departamento de Justicia aclaró que se pueden extraer temporalmente algunos de los archivos, esto con el fin de censurar información de las víctimas para su protección .

En su comunicado, agregaron que los archivos siempre regresan y pueden ser encontrados en línea y estar de nuevo disponibles al público.

En su testimonio, la víctima relata que fue agredida por Jeffrey Epstein. También señaló a su agresor de haberle presentado a Donald Trump.

La víctima describe que el actual presidente de los Estados Unidos también la agredió sexualmente en un “encuentro escabroso” que tuvo lugar durante la década de los 80, cuando ella tenía entre 13 y 15 años de edad.

Esta no es la primera vez que hay señalamientos al Departamento de Justicia por los archivos liberados.

Múltiples víctimas se han quejado por la gestión del material y por haberse omitido denuncias de abuso que se hicieron en contra de otros hombres.