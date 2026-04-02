Es un hecho: Donald Trump ha destituido a Pam Bondi, quien hasta el 1 de abril se desempeñaba como Fiscal General de Estados Unidos.

Mediante su red social, Donald Trump describió a Pam Bondi como una gran patriota estadounidense, pero sobre todo “una amiga leal”, quien se desempeñó fielmente su cargo durante el último año.

Por lo que destacó su labor en el tema de los homicidios en el país, indicando que durante su gestión hubo una baja notable:

“Pam hizo un trabajo extraordinario supervisando una represión masiva contra el crimen en todo el país, con una caída drástica de los homicidios a su nivel más bajo desde 1900”, subrayó. Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Sin ahondar en los motivos de su separación del cargo, el Presidente de Estados Unidos informó que la funcionaria tendrá un “necesario e importante“ nuevo cargo en en el sector privado, el cual será anunciado en los próximos días.

Y finalmente destapó al nuevo Fiscal General Interino de Estados Unidos. Se trata de Todd Blanche, de 51 años de edad.

“Nuestro Fiscal General Adjunto, Todd Blanche, un jurista muy talentoso y respetado, asumirá el cargo de Fiscal General Interino” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Donald Trump destituye a Pam Bondi (@realDonaldTrump )

Hasta el momento, Pam Bondi, de 60 años de edad, no se ha pronunciado al respecto.

Fuentes familiarizadas con el asunto aseguran que la relación entre el mandatario y la funcionaria no está rota, tan es así, que no se queda sin trabajo, tiene nuevo puesto.

Primeras palabras de Todd Blanche como Fiscal General Adjunto de Estados Unidos

A través de la red social X, Todd Blanche reconoció la labor de Pam Bondi como Fiscal General de Estados Unidos, cargo que desempeñó entre febrero de 2025 y abril de 2026.

“Pam Bondi dirigió este Departamento con firmeza y convicción, y le agradezco su liderazgo y amistad”, dijo. Todd Blanche

Así como aprovechó el espacio para agradecer la confianza que Donald Trump, de 79 años de edad, depositó en ella.

Aunado a esto, se comprometió a brindar apoyo a la policía, haciendo cumplir la ley y haciendo todo lo que esté a su alcance para mantener seguro a Estados Unidos.